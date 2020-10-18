استقرار أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية

استقرت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية أمام العملة الليبية، اليوم الأحد.

وبدأ الدولار التعامل اليوم عند سعر 6.18 دينار، وهو نفس السعر الذي تعاملت عليه امس، لكن سعر العملة الأميركية ظل أعلى من سعره قبل أسبوع، عندما بلغ 6.13 دينار بداية الأسبوع الماضي.

الدولار يتراجع أمام الدينار لكنه ظل أعلى من سعره قبل أسبوع

كما استقرت العملتان الأوروبية والبريطانية، إذ بدأ اليورو التعامل عند 7.14 دينار اليوم السبت، واستقر الجنيه الإسترليني عند 7.85 دينار اليوم السبت.

ولم تشهد العملة التركية تغيرًا أيضا، إذ استقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.78 دينار، وكذلك العملة التونسية عند 2.24 دينار اليوم.

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