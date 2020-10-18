العلواني: بعض الدول على رأسها تركيا وقطر متورّطة في تصدير الفوضى لليبيا ومنها إلى دول الجوار

ليبيا – رأى الخبير العسكري العميد شرف الدين العلواني أنّ الاستعراض العسكري في الجفرة جاء بعد استفزاز قادة الميليشيات المسلّحة للجيش على تخوم المناطق المحظورة.

العلواني قال قي تصريح لصحيفة “العين الإخبارية”: إنّ بعض الدول على رأسها تركيا وقطر متورّطة في تصدير الفوضى لليبيا، ومنها إلى دول الجوار.

وحول إمكانيات الجيش الليبي وقدرته على المواجهة أشار إلى أنّ القوات المُسلّحة لها تاريخ احترافي في المساحات المفتوحة والصحراوية مسجل لها.

ولفت إلى أنّه في الحرب العالمية الثانية استعان الإنجليز (ضمن قوات الحلفاء) بالجيش الليبي في حربهم ضدّ دول المحور (ألمانيا وإيطاليا)، وكانت النتائج إيجابية؛ بسببها نالت ليبيا الوعد باستقلالها.

كما أكّد على أنّ القوات الخاصّة الليبية تبرع في الحرب (العنقودية) المعروفة بحرب العصابات، وهي عنصر أساسي لمساندة المشاة ودورها أيضًا أهم بكل المعارك، بالذات حرب المدن والغابات والمناطق الجبلية.

وأوضح العلواني أنّ الفيصل في هذه المعركة سيكون السيطرة الجوية، حيت أنّ التمركز في المناطق المفتوحة بدون غطاء جوي يعد بمثابة الانتحار، مدللًا على ذلك بتمسّك الجيش بالدفاع عن قواعده في المنطقة الشرقية والجنوبية باستماتة أمام هجمات الإرهابيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية