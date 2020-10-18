صالح يبحث مع الشباب مبادرته لحل الأزمة الليبية

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عددا من الشباب من مدن طبرق، درنه، شحات، البيضاء، المرج، بنغازي، إجدابيا لبحث مبادرة صالح لإنهاء الأزمة الليبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن اللقاء الذي جرى بمدينة القبة أمس السبت تناول مبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق السلام حيث أستمع الحاضرون لشرح وافي عن المبادرة.

وبحسب بليحق تناول اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي يُجريها صالح مع كافة شرائح المجتمع حول مبادرته لإنهاء الأزمة الليبية دور الشباب في بناء ليبيا والتعويل عليهم وعلى ما يملكونه من علم وطاقات يجب الاستفادة منها واستغلالها في مؤسسات الدولة لتقود ليبيا إلى البناء والتقدم.