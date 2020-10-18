عقيله صالح يناقش مبادرته لإنهاء الأزمة الليبية مع شباب المنطقة الشرقية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار، عقيله صالح، بمكتبه في مدينة القبة عدد من الشباب من مدن «طبرق، درنة، شحات، البيضاء، المرج، بنغازي وإجدابيا».

جاء ذلك اللقاء، ضمن سلسلة اللقاءات التي يُجريها رئيس مجلس النواب مع كافة شرائح المجتمع حول مبادرته لإنهاء الأزمة الليبية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن صالح تناول خلال اللقاء، دور الشباب في بناء الوطن والتعويل على الكفاءات الشابة وما يملكه الشباب من علم وطاقات يجب الاستفادة منها واستغلالها في مؤسسات الدولة لتقود ليبيا إلى البناء والتقدم.

وقال بليحق: “كما تناول اللقاء مبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق السلام حيث استمع الحاضرون لشرح وافي للمبادرة، وشهد اللقاء نقاشاً مستفيضاً حولها، وأكد الشباب الحاضرون دعمهم لجهود رئيس مجلس النواب ومبادرته لإنهاء الأزمة في ليبيا”.

وكان صالح قد التقى الأسبوع الماضي، وفد مجلس قبيلة الزوية الذي ضم مشائخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة زوية من مدن الكفرة وتازربو واجخره واجدابيا وبنغازي بحضور عضو مجلس النواب عن تازربو ” محمد دومه ” ووزير التعليم بالحكومة الليبية.

وتناول عقيلة صالح خلال اللقاء تطورات الأوضاع في البلاد ومساعيه لإنهاء الأزمة الليبية بما يحقق العدالة والمساواة بين الليبيين والأمن والاستقرار في البلاد، حيث أكد مجلس قبيلة زوية، دعمهم الكامل لمبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية.