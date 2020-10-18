ألمانيا وفرنسا وبولندا: لا حل عسكري لأزمة ليبيا

أكدت كلٌ من ألمانيا وفرنسا وبولندا، أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة ليبيا، مشددة على ضرورة وقف كل التدخلات الأجنبية والتطبيق الكامل للحظر المفروض على السلاح.

وقالت الدول الثلاث – في بيان مشترك – إن اعتماد الاتحاد الأوروبي مؤخرًا عقوبات ضد الكيانات التي تنتهك هذا الحظر، يعد خطوة إيجابية، ويجب عليه متابعة هذه العقوبات ضد انتهاكات الحظر وصادرات النفط غير القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان والمخربين للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

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