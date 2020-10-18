الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل 26 حالة وفاة و 945 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، عن تسجيل 26 حالة وفاة و 945 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 827 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (3501) عينة موزعة على المختبرات التالية لفحصها فمن المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس (1034) عينة، ومن مختبر مركز بنغازي الطبي (108) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (870) عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن (118) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني مصراتة (370) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان (67) عينة، ومن مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية (300) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني غريان (89) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني يفرن (11) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني الكفرة (9) عينات، ومن مختبر فرع المركز الوطني زواره (5) عينات، ومن مختبر فرع المركز الوطني الزاوية (79) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني تازربو (6) عينات، ومن مختبر فرع المركز الوطني سرت (27) عينة، ومن مختبر كلية الطب جامعة طرابلس (300) عينة، ومن مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن (108) عينة.

وأشار المركز إلى أنه نتائج فحص العينات أثبتت سلبية ( 2556 )، وإيجابية (945) عينة منهم 645 حالة جديدة و 300 حالة مخالطة.

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