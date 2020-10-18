«شلوف»: تركيا لم تتوقف عن إرسال المرتزقة وتصريحاتها المؤيدة للحوار «مجرد كلام»

أكد جمال شلوف، رئيس مؤسسة «سلفيوم» للدراسات والأبحاث، أن تركيا لم تتوقف عن إرسال المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا، مشددا على أن تصريحاتها المؤيدة للحوار «مجرد كلام».

وقال شلوف في مداخلة تلفزيونية بقناة «الحدث»: “ما يمكن أن يفسر هو ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، حيث تردد تركيا أنها مع الحوار الليبي وتساهم ولا تمانع، وتريد إنشاء سلطة، لكن الواقع يؤكد أنها تعزز قواتها في ليبيا”.

وأضاف “واقعيا. الجسر الجوي لقاعدة الوطية لم يتوقف أبدا، وكان هناك خلال الـ48 ساعة الأخيرة 4 طائرات، ثلاثة منها هبطت في الوطية وواحدة في الكلية الجوية بمصراتة، والوسائل العسكرية تؤكد أن الجسر الجوي أكبر بكثير من هذا”.

وتابع “هناك استمرار لنقل المرتزقة والمعدات العسكرية، ولم يتوقف الأمر مطلقا، فما يخرج عن تركيا بأنها مع الحوار، يتنافى تماما مع الأمور على أرض الواقع”.

وواصل “أما في تونس، سيتم مناقشة إنشاء سلطة جديدة، ولكن هذا الأمر ليس حلا جذريا للمشكلة الليبية، حيث إن الأزمة بالأساس تتلخص في الجانب الأمني، حيث تتواجد قوات أجنبية على الأراضي الليبية ويجب عليها أن تغادر، وهو ما سيتم مناقشته في حوار 5+5 العسكري ونعول على الأمم المتحدة في تنفيذ هذا الأمر”.