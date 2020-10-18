“مكافحة الأمراض” يعلن مستجدات الوضع الوبائي في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 945 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بين 3501 عينة استلمتها المختبرات التابعة له بمختلف مناطق البلاد.

وكعادتها، جاءت حصيلة الإصابات الجديدة المُسجّلة ضعف الحالات المُخالطة، حيث انقسمت الحصيلة بحسب بيان المركز الوطني إلى 645 حالة جديدة و300 حالة مخالطة.

وسجّلت العاصمة طرابلس أكبر حصيلة عينات موجبة بمعدل 444 إصابة بينها 376 حالة جديدة و68 مخالطة، تليها الزاوية المركز بعدد 86 حالة جديدة وحالة واحدة مخالطة، فيما جاءت بنغازي ثالثاً بتسجيلها 50 حالة جديدة.

وأشار المركز الوطني في بيانه إلى تعافي 827 مصاباً من الفيروس ووفاة 26 حالة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 26889، والوفيات إلى 725 حالة.

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