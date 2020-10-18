صالح يوجه بعدم التهاون في ملفات الفساد

وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه رئيس ديوان المحاسبة بالمنطقة الشرقية عمر عبدربه صالح بعدم التهاون في ملفات الفساد أو التجاوزات المالية لأي جهة أو شخص مهما كانت صفته مؤكدا أن القانون فوق الجميع.

وبينت المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة أن رئيس البرلمان أطلع رئيس ديوان المحاسبة خلال اللقاء الذي عقد بمدينة القبة على آخر مستجدات عمل ديوان المحاسبة ونتائج متابعته أداء الجهات الخاضعة لرقابته كما أطلعه على التقرير المالي المعد عن فحص ومراجعة المصروفات التي تم صرفها لمواجهة جائحة كورونا.