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تقرير “مصروفات كورونا” على طاولة عقيلة ورئيس ديوان المحاسبة

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مقر إقامته بمدينة القبة رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب، عمر عبدربه صالح.

وبحسب بيان أصدره ديوان المحاسبة، فقد أطلع “صالح” رئيس مجلس النواب على آخر مستجدات عمل الديوان ونتائج متابعته أداء الجهات الخاضعة لرقابته .

واطلع عقيلة صالح خلال اللقاء على تفاصيل التقرير المالي المعد عن فحص ومراجعة المصروفات التي تم إنفاقها لمواجهة جائحة كورونا.

وشدد رئيس مجلس النواب في ختام الاجتماع على ضرورة الوقوف في وجه كافة التجاوزات المالية أينما وُجِدت، وتجفيف منابع الفساد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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