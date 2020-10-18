تقرير “مصروفات كورونا” على طاولة عقيلة ورئيس ديوان المحاسبة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مقر إقامته بمدينة القبة رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب، عمر عبدربه صالح.

وبحسب بيان أصدره ديوان المحاسبة، فقد أطلع “صالح” رئيس مجلس النواب على آخر مستجدات عمل الديوان ونتائج متابعته أداء الجهات الخاضعة لرقابته .

واطلع عقيلة صالح خلال اللقاء على تفاصيل التقرير المالي المعد عن فحص ومراجعة المصروفات التي تم إنفاقها لمواجهة جائحة كورونا.

وشدد رئيس مجلس النواب في ختام الاجتماع على ضرورة الوقوف في وجه كافة التجاوزات المالية أينما وُجِدت، وتجفيف منابع الفساد.

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