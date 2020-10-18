“الوطنية للنفط” تعقد الاجتماع الفني لمعهد النفط الليبي

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط رفقة مدير عام الإدارة العامة للصناعات النفطية خالد جويلي ورئيس لجنة الإدارة بمعهد النفط الليبي منصور امطير مدى جاهزية المعهد لتنفيذ الأعمال المنوطة به، بالإضافة للخطط المستقبلية للعام 2021 والميزانيات اللازمة بالخصوص.

وتضمن الاجتماع الذي عقد عبر الدوائر المغلقة، بحث نشاطات البيئة والتصنيع والمعلومات الفنية وتقنية المعلومات والحاسب الآلي، لأهم المشاريع المنجزة وبعض الدراسات التي يتم تنفيذها حسب الخطة المعتمدة للمعهد.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على أهمية التواصل المباشر بين الإدارات المختصة بالمعهد ونظيرها بالمؤسسة، وذلك لحلحلة المشاكل والعراقيل. وشارك في الاجتماع عدد من المديرين والمهندسين والمختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط ومعهد النفط الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية