ديوان المحاسبة يطالب بتشغيل شركات الأشغال العامة عوضا عن الخاصة

أصدر ديوان المحاسبة بالبيضاء، اليوم الأحد، منشورًا إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة، بالتأكيد على أن شركات الأشغال العامة بالبلديات هي شركات مساهمة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتؤول ملكيتها لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ودفعت رؤوس أموالها منه و آثرت أنظمتها الأساسية بقرارات صادرة عنه.

وقال الديوان، إنه لما لهذه الشركات من قدرات فنية تؤهلها لتنفيذ المشروعات العامة إلا أنه تم العزوف عن التعاقد معها ودعوتها للتقدم بعروضها فيما يتم طرحه من عطاءات وتم إيثار شركات خاصة قد احتكرت الكثير من العقود وشركات آخرى تفتقر لتلك المقومات والقدرات المؤهلة للتنفيذ بالمقارنة مع شركات الأشغال العامة.ولفت الديوان، إلى أن كوادر شركات الأشغال العامة هم من العناصر الوطنية وتجاه انعدام مواردها المالية الناتجة عن تنفيذ المشروعات عجزت عن دفع مرتبات مستخدميها، مطالبًا بضرورة إيثار هذه الشركات بأولوية التعاقد معها فيما يتم إبرامه من عقود مع ضرورة دعوتها بخطابات مصحوبة بعلم الوصول للتقدم بعروضها فيما يتقرر طرحه من عطاءات، مؤكدًا على أنه من خلال ممارسته للرقابة المسبقة للتعاقد أو من خلال مراجعة الدفعات المصروفة سيولي اهتمامه فيما تم دعوتها من عدمه وسيكون شرطًا جوهريًا فيما يجريه من أعمال الفحص والدراسة المسبقة واللاحقة لتلك العقود.

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