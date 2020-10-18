«مستشفى السواني»: خطتنا المستقبلية تتضمن تجهيز «غرفة أشعة»

أكد عبدالرحمن جمعة أبو عميد مدير المركز الاعلامي لمستشفى سواني بن آدم القروي، أن خطة التطوير لازالت مستمرة للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنها تتضمن تجهيز غرفة أشعة وعيادة جلدية وعيادة أنف وأذن وحنجرة ضمن الخطة المستقبلية الموضوعة.

جاء ذلك خلال افتتاح مستشفى سواني بن آدم القروي بحلته الجديدة بعد إجراء صيانة كبيرة لكل أقسامه وإجراء تطوير كامل للمستشفى، يوم أمس السبت.

ويبعد مستشفى القروي سواني بن آدم عن منطقة طرابلس نحو 20 كم وتبلغ السعة السريرية للمستشفى حاليا 10 أسرة وجاري العمل لزيادة السعة لتصل 40 سريرا، ويبلغ سكان منطقة السواني 600.000 ألف نسمة.

ويحتوي المستشفى على 23 غرفة، إضافة إلى عيادات منها غرفة الطوارئ وعيادة النساء والولادة والجراحة العامة والباطنة وقسم للأطفال مجهز بأسرة أطفال حديثي الولادة وقسم العناية الفائقة وقسم المختبرات وعيادة أسنان وعدد عشرة غرف إيوائية.