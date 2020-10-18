أبو ديب : الاتحاد الأوروبي متخوف من الوجود الروسي في ليبيا ولدية ازدواجية في المعايير

قال المحلل السياسي ناصر أبو ديب، اليوم الأحد، أن أوروبا تعتبر روسيا خطر سيداهم الجنوب الأوروبي اذا استقر في ليبيا.

وأكد أبو ديب في مقابلة إعلامية رصدتها ليبيا 24 أن بريطانيا سوف تسعي الفترة المقبلة لفرض عقوبات علي عدد من المسؤولين الروس، لافتا إلى أن فرنسا تسعي من جهة أخرى الي تقليل هذه العقوبات

وأشار أبو ديب الى أن ما يحدث في ليبيا الآن ما هو إلا لعبة كبيرة تديرها دول كبيرة جمعت بينهم اتفاقيات لم تخرج إلى الأعلام حتى الآن.

ولفت أبو ديب الى أن التفاهم الروسي التركي بليبيا غير مفهوم وغير واضح المعالم، موضحا أن الاتحاد الأوروبي لدية ازدواجية في المعايير حيال الأزمة الليبية ولا يهمه إلا عدم استقرار روسيا في ليبيا خوفا على مصالحة.

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