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عقيل: هل تخطّط أمريكا لاستنساخ الحل المليشيوي اللبناني – الرواندي في ليبيا؟

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  تساءل رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلّل السياسي عز الدين عقيل بشأن المخطّط الأمريكي حول ليبيا، قائلًا: “هل تخطّط أمريكا لاستنساخ الحلّ المليشيوي اللبناني – الرواندي في ليبيا ؟“.

عقيل وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أضاف: “هل ينال البيدجا وجظران وأشكالهم من الصعاليك المعفنين مصير جعجع؟”.

وتابع تساؤلَه : “وهل يتحوّل جويلي وكارا وبيت المال، وأشكالهم من القتله الفالحين إلى قادة، على غرار جنبلاط وبري والجميّل؟”.

رئيس الحزب الائتلاف اختتم: “وهل نشهد تحويل الميشلاني آغا إلى بول كاغامي الليبي وجعلَه مُجدّدَ عهد عار القواعد الأجنبية في ليبيا، مقابل خدعة تنموية برأسمال ونفوذ أوليغارشي – أجنبي؟”.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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