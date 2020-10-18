الحكومة الليبية تصدر حزمة قرارات خاصة بالقطاعات الخدمية

أصدرت الحكومة الليبية القرار رقم 696 لسنة 2020 القاضي بإعطاء الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ شبكة مياه الشرب بمنطقة شبنه (د) وفي حدود قيمة مالية قدرها 10,000,000 دينار مع اتخاذ الإجراءات ذات العلاقة طبقا للتشريعات النافذة.

كما أصدرت الحكومة القرار رقم 695 لسنة 2020 القاضي بالسماح للمؤسسة الوطنية للموارد المائية بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض حفر عدد خمس خزانات بمنطقة ميراد مسعود ببلدية ساحل الجبل الأخضر وفي حدود قيمة مالية قدرها 1,331,950,000 دينار مع اتخاذ الإجراءات ذات العلاقة طبقا للتشريعات النافذة.

كما أصدرت الحكومة الليبية القرار رقم 698 لسنة 2020 الذي يقضي بالسماح لمصلحة التخطيط العمراني بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض دراسة المناطق العشوائية والبناء غير المنتظم وإعادة النظر بالمخططات المعتمدة والتوسعات المستهدف ضمها وبما يواكب التغيرات والاحتياجات الحالية على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات ذات العلاقة طبقا للتشريعات النافذة.