أكثر الهواتف المطلوبة من الليبيين.. “سامسونغ” تكتسح السوق

كشف موقع “statcounter” عن إحصائية لأكثر الشركات مبيعًا للهواتف في ليبيا في الفترة بين سبتمبر من عام 2019 إلى سبتمبر 2020.

وسيطرت هواتف شركة سامسونغ الكورية الجنوبية على السوق الليبية في هذه الفترة، حيث وصلت نسبة شراء هواتفها في الفترة المذكورة إلى 68.6% أي أكثر من ثُلثي الهواتف التي تم بيعها في هذه الفترة كانت لشركة سامسونغ.

واحتلت شركة هواوي الصينية المركز الثاني بنسبة 13.3% متفوقة على آبل التي كانت حصتها 9.5% فقط.

ومن المثير للانتباه أن مبيعات هواتف آبل ارتفعت في شهر نوفمبر من عام 2019 وكانت حصتها من السوق 18.1% بينما انخفضت حصة سامسونغ في نفس الشهر ووصلت إلى 58% بينما كانت في شهر أكتوبر 74%.

ويعود ارتفاع حصة آبل في هذه الفترة إلى إطلاق الشركة في ذلك الوقت لسلسلة آيفون 11 التي جاءت بتغييرات ثورية على هواتف الشركة لا سيما في وحدة الكاميرا الخلفية.

واحتلت شركة شاومي الصينية المتألقة في الآونة الأخيرة، المركز الرابع، وكانت نسبة مبيعات هواتفها 2.75%، أما شركة إنفنيكس فكانت حصتها 0.58%، وذهبت 1.56% إلى شركات أخرى مثل سوني، هونر، ريلمي، نوكيا، لينوفو و HTC.

ومن الجدير بالذكر أن شركة آبل أطلقت الأسبوع الماضي سلسلة هواتفها الجديد آيفون 12، بينما كانت سامسونغ قد أطلقت خلال الفترة التي شملتها الإحصائية العديد من الهواتف المتوسطة، وسلسلتين من الهواتف الرائدة هما غالكسي اس 20 وغالكسي نوت 20.

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