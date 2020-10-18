“اللواء 128 معزز” ينفذ 5 مهام في مدينة سبها 

حدد العقيد حسن الزادمة آمر عمليات “اللواء 128 معزز” 5 مهام ستقوم عناصر اللواء بتنفيذها في مدينة سبها بداية من الأسبوع القادم.

وقالت غرفة عمليات سبها الأمنية المشتركة إن المهمة الأولى تتمثل في معاونة “اللواء 128” للحرس البلدي لإزالة جميع المحطات غير المرخصة،

وأضافت الغرفة في بيان لها، اليوم الأحد، اطلعت عليه “الساعة 24” أن “اللواء 128″ سيقوم في مهمته الثانية بتأمين المحروقات وتنظيم محطات الوقود، فيما ستكون ثالث مهامه خلال الأسبوع المقبل معاونة الحرس البلدي والدعم المركزي في إخلاء الشركة الهندية، وعمارات الحراري، وعمارات 40،وجميع المرافق الحكومية من التشكيلات المسلحة.

وأوضح البيان أن المهمة الرابعة لـ”اللواء 128” تأمين المدينة بالكامل، والمنافذ وإزالة التعتيم، بالتعاون مع الغرفة المشتركة والبحت الجنائي، والمهمة الخامسة القبض على جميع المطلوبين في المنطقة بالتنسيث مع البحث الجنائي والأمن الداخلي.