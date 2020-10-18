سكان بلدية الفقهاء يشكون من عدم وجود أي وكالة مصرفية

طالب رئيس الفرع البلدي الفقهاء، عبدالسلام بلال، كلا من المجلس التسييري لبلدية الجفرة، ومصرف شمال أفريقيا، طالبهم بضرورة النظر في أزمة السيولة في البلدية، حيث يشتكي الأهالي من عدم وجود أي مصرف أو وكالة مصرفية بالمدينة، ما يضطرهم إلى السفر مسافة تقدر بمئتي كيلومتر لسحب السيولة من مصارف هون أو سوكنة أو ودان.

الجدير بالذكر أن المجلس المحلي الجفرة كان قد أبرم عقدا في عام 2014 مع إحدى الشركات لإنشاء وبناء وكالة مصرفية بالفقهاء، إلا أن العمل متوقف منذ عدة سنوات نتيجة إجراءات إدارية ومالية، الأمر الذي فاقم معاناة أهالي البلدية.

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