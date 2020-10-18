أردوغان: تركيا تقف “بوجه الظلم” في ليبيا

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مزاعمه بشأن تدخل بلاده في ليبيا، متجاهلا ذكر أطماعه فيها، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية نتيجة سياسياته.

وتطرق أردوغان في كلمته اليوم الأحد خلال مؤتمر فرع حزب العدالة والتنمية بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، إلى الأوضاع الليبية، زاعما أن مرتزقة شركة فاغنر الروسية يدعمون المشير خليفة حفتر الذي وصفه بالانقلابي.

وادعى أردوغان في كلمته، أن تركيا تدعم وتقف بوجه الظلم في ليبيا، على حد ادعائه.

وفي سياق متصل، كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن عن استئناف تركيا عملية إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا بعد إعادة نحو 9300 مقاتل من هؤلاء إلى بلادهم.

وقال عبدالرحمن، في تصريحات إعلامية أمس السبت، إن هناك موجة جديدة من إرسال المرتزقة السوريين من الفصائل الموالية لأنقرة إلى ليبيا، وهي حالة مستغربة بعد أن أعادت تركيا نحو 9300 مقاتل من هؤلاء المرتزقة الذين باعوا نفسهم لأردوغان.