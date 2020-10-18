عقيلة صالح يوجه رئيس ديوان المحاسبة بعدم التهاون تجاه ملفات الفساد

أطلع رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء الدكتور عمر عبدربه صالح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على آخر مستجدات عمل ديوان المحاسبة، ونتائج متابعته أداء الجهات الخاضعة لرقابته.

وجاء ذلك خلال استقبال صالح رئيس ديوان المحاسبة اليوم الأحد في مقر إقامته بمدينة طبرق، إذ اطّلع على التقرير المالي المعد عن فحص ومراجعة المصروفات التي تم صرفها لمواجهة جائحة كورونا.

ووجه رئيس مجلس النواب خلال اللقاء بعدم التهاون تجاه أي فساد أو تجاوزات مالية لأي جهة أو شخص مهما كانت صفته، مؤكدا أن القانون فوق الجميع.