مجلس النواب يدعو لعقد جلسة غدا الاثنين

دعت رئاسة مجلس النواب اليوم الاحد النواب الأعضاء لجلسة يوم غدٍ الإثنين ببنغازي.

وفي سياق متصل التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة مساء السبت عدد من الشباب من مدن ” طبرق – درنه -شحات – البيضاء – المرج – بنغازي – إجدابيا ) ، حيث تناول اللقاء بحسب المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” دور الشباب في بناء الوطن والتعويل على الكفاءات الشابه وما يملكه الشباب من علم وطاقات يجب الإستفادة منها وإستغلالها في مؤسسات الدولة لتقود ليبيا إلى البناء والتقدم ، كما تناول اللقاء بحسب “بليحق” مبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق السلام حيث أستمع الحاضرون لشرحاً وافياً من فخامته للمبادرة وشهد اللقاء نقاشاً مستفيضاً حولها ، وأكد الشباب الحاضرون دعمهم لجهود رئيس مجلس النواب ومبادرته لإنهاء الأزمة في ليبيا.