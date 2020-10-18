زيدان : تركيا لا تريد حكومة وحدة وطنية في ليبيا وتفبرك دعاية سوداء للوفاق

قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية فرج زيدان، اليوم الأحد، إن قرارت مجلس الأمن و تصريحات الخبراء الدوليين والبعثة الاممية تسمي قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة بالمليشيات المسلحة وتعتبرها مجموعات إرهابية.

وأكد زيدان في مداخلة إعلامية رصدتها ليبيا 24 أن العالم يدرك أن هذه المليشات تقوم بتهريب البشر وتهريب الوقود، موضحا أن بعض التصريحات الاعلامية من حكومة الوفاق أو المليشيات هي عبارة عن دعاية سوداء يتم فبركتها من قبل المخابرات التركية لإفشال أي اتفاق ليبي.

وأضاف زيدان أن المليشات الموالية لتركيا ترفض تكوين أي حكومة خارج طرابلس، حتى تكون جميع المؤسسات بما فيها المصرف الليبي تحت سيطرتها، مشيرا إلى أن تركيا لديها سيناريوهان للأزمة الليبية هما إما احداث تعديل وزاري وفقا لمصالحلها ينتج عنه حكومة جديدة تكون في طرابلس، أو الإبقاء على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج وحكومته كما هما.

وأشار زيدان إلى أن تركيا لا تريد حكومة وحدة وطنية في ليبيا للحفاظ على اتفاقياتها مع الوفاق لافتا إلى أن هذه الاتفاقيات أقحمت ليبيا في مشاكل مع منطقة الشرق الأوسط بالكامل و أدخلتها في نزاعات ليس لها أي مصلحة فيها وتهدد الأمن القومي الليبي.

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