الحكومة الليبية تشكل لجنة لإعادة تقييم مؤسسات التعليم الحر والعالي والخاص

أصدرت الحكومة الليبية القرار رقم 147 لسنة 2020، ويقضى بتشكيل لجنة برئاسة عبد السلام عمران رئيس أكاديمية الدراسات العليا بالمنطقة الشرقية لإعادة تقييم مؤسسات التعليم الحر والتعليم العالي والخاص، وإعداد مقترح بشأن اللوائح المنظمة لمباشرة نشاطها.

وتضمن القرار، أن تضم اللجنة 10 أعضاء وهم، كل من شريفة عبد الله صالح مدير مكتب السجل التجاري العام بوزارة الاقتصاد، ومحمد ميلاد الفرجاني مدير إدارة الوظيفة العامة بوزارة العمل والتأهيل، ومن وزارة التعليم كل من محمد المبروك وابتسام على وطلال الناجي وسميرة على، ومن جامعة بنغازي جمال زيدان ويونس على ، وأحمد عويدات المزوغي بمراقبة التربية والتعليم بنغازي.