رئيس مجلس النواب يلتقي عددا من شباب المنطقة الشرقية

التقى رئيس مجلس النواب في مكتبه بمدينة القبة أمس عددا من شباب المنطقة الشرقية، وبحث معهم دور الشباب في بناء الوطن، والتعويل على الكفاءات الشابة وما يملكه الشباب من علم وطاقات للاستفادة منها واستغلالها في مؤسسات الدولة.

كما تناول اللقاء مبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق السلام، حيث استمع الحاضرون لشرح واف من المستشار صالح للمبادرة، وشهد اللقاء نقاشا مستفيضا حولها، وأكد وفد الشباب دعمهم لجهود رئيس مجلس النواب ومبادرته لإنهاء الأزمة في البلاد.

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