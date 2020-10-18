بلدية سرت تكرم “الحويج” بدرع الوفاء

كرم المجلس التسييري لبلدية سرت، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبد الهادى الحويج، أمس السبت، بدرع الوفاء، على هامش فعاليات مؤتمر سرت الثاني الذى أنعقد بالمدينة .

وقالت البلدية في إيجاز صحفى، اليوم الأحد، إن درع التكريم، يعد تعبيرا وتجسيدا وإخلاصا لتعاونه المتواصل مع بلدية سرت وأهالى المدينة، وقد سلم الدرع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت ومدير إدارة الإعلام بالبلدية، وبحضور رئيس المجلس الاجتماعى لقبائل سرت ورئيس مجلس حكماء ليبيا، وعدد من الأعيان والمشاركين بمؤتمر سرت الثاني ومندوبي وسائل الإعلام.