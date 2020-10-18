رئيس أعيان سرت: مستعدون لاستقبال مؤسسات الدولة حال تنفيذ مطالبنا

دعا رئيس مجلس أعيان سرت الشيخ مفتاح مرزوق، الأمم المتحدة للإسراع في إجراء عملية الانتخابات، وجمع السلاح المنتشر خارج الشرعية، حتى ينعم المواطن بالأمن والاستقرار.

وشدد مرزوق على ضرورة المحافظة على وحدة التراب الليبي، داعيا الليبيين إلى تحكيم العقل والحكمة للمحافظة على الوطن.

وأشار رئيس مجلس أعيان سرت أن مدينته تعرضت لحروب دامية خلال السنوات الماضية، أسفرت عن تهجير سكانها ودمار بيوتها وبنيتها التحتية بشكل كامل، وتعاني من التهميش الواضح من قبل الحكومات الليبية.

وأضاف مرزوق أن أهالي سرت يعانون من البطالة وتوقف المشروعات والتهميش في تولي المناصب السيادية، والنقص الشديد في السيولة النقدية والأدوية والوقود بأنواعه.

وأعلن رئيس مجلس الأعيان أن سرت مستعدة لاستقبال كافة مؤسسات الدولة السيادية والأجهزة التابعة لها، حال تم تنفيذ مطالب شبابها من قبل الحكومة الليبية.

وبدأت بقاعة ساحة الشهداء المؤقتة بمدينة سرت أمس السبت فعاليات مؤتمر سرت الثانى تحت شعار (استحضار الذاكرة التاريخية لدعم الثوابت الوطنية)، وحضر الجلسة الافتتاحية وزير الخارجية والتعاون الدولى بالحكومة الليبية الدكتور عبد الهادى الحويج، وعضو مجلس النواب عن ترهونة الدكتور محمد العبانى، ورئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر ورئيس مجلس حكماء ليبيا وعدد كبير من المشائخ والأعيان فى مدن ليبيا.

وجمع المؤتمر فئات المحامين ومنظمات المجتمع المدنى والشباب وضحايا الإرهاب وذوى الإعاقة والمرأة وأساتذة الجامعات والمثقفين، ورجال الإعلام، وعدد آخر من مختلف الفئات المشاركة بسرت.