المجلس التسييري يقرر إنشاء غرفة عمليات حديثة بمستشفى الكفرة

عقد أمس اجتماع ضم رئيس المجلس التسييري لبلدية الكفرة عبد الرحمن عقوب، ومدير مستشفى الكفرة إسماعيل العيضة، واستشاري الجراحة عبد العظيم امقدع، حيث تم الاتفاق على أن يتولى المجلس التسييري إنشاء غرفة عمليات حديثة داخل المستشفى والاستفادة من قسم الولادة السابق، وذلك لإجراء العمليات التخصصية وعمليات الأعصاب والعظام، ما يقلل من إحالة المرضى إلى الشمال.

الاجتماع جاء بعد الزيارة التي قامت بها اللجنة المكلفة من وزير الصحة لتقييم الوضع الصحي بالكفرة، وما خلصت إليه من ملاحظات ومقترحات بشأن غرفة العمليات بالمستشفى وضرورة تحديثها، للتوسع في إجراء العمليات والتقليل من حالات التحويل إلى الشمال.

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