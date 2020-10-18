مركز الرقابة على الأغذية يضبط مخالفات في كل من درنة وطرابلس

رصد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بعض التجاوزات في عدد من المخابز ومحال المواد الغذائية ببلدية أم الرزم، حيث لوحظ انعدام النظافة في بعض المخابز، عدا عن وجود مضافات غذائية محظورة وفقا للموصفات القياسية الليبية، وكذلك وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية.

هذا ورصد مركز الرقابة مخالفات أخرى في بعض الصيدليات والمختبرات الطبية التابعة لقسم الرقابة الداخلية فرع طرابلس، حيث تم ضبط مواد غذائية خاصة بالأطفال منتهية الصلاحية، وتم تسجيل المخالفات في قائمة الضبطيات من قبل الحرس البلدي في فرعي طرابلس ودرنة لاتخاذ الإجراءت اللازمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا