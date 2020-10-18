الوثائق العربية .. عبق التاريخ وهدف المتربصين

نظرا لما للوثائق بصفة عامة، والوثائق العربية بصفة خاصة من أهمية في إبراز مجد الأمة في الحضارات الإنسانية، خصصت الجامعة العربية السابع عشر من أكتوبر من كل عام موعدا للاحتفاء بهذا الموروث الخالد، والتعريف بمكانة الوثيقة العربية التي تحفظ في طياتها الحقوق العربية القومية، إدراكا منها لأهمية الوثائق في الحفاظ على هوية الأمة وذاكرة شعوبها وتاريخها.

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