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الوثائق العربية .. عبق التاريخ وهدف المتربصين

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظرا لما للوثائق بصفة عامة، والوثائق العربية بصفة خاصة من أهمية في إبراز مجد الأمة في الحضارات الإنسانية، خصصت الجامعة العربية السابع عشر من أكتوبر من كل عام موعدا للاحتفاء بهذا الموروث الخالد، والتعريف بمكانة الوثيقة العربية التي تحفظ في طياتها الحقوق العربية القومية، إدراكا منها لأهمية الوثائق في الحفاظ على هوية الأمة وذاكرة شعوبها وتاريخها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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