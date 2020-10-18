بابا الفاتيكان: حان الوقت لوقف كل أشكال العداء بين الليبيين

أبدى بابا الفاتيكان البابا فرانسيس دعمه للمحادثات السياسية الجارية بين الأطراف الليبية.

وقال البابا فرانسيس في خطبته التقليدية، في ساحة القديس بطرس، اليوم الأحد: “أصلي من أجل المحادثات المختلفة التي تجري على المستوى الدولي، وذات صلة بمستقبل ليبيا”.

وأضاف بابا الفاتيكان: “حان الوقت لوقف كل أشكال العداء وتشجيع الحوار الذي من شأنه أن يؤدي إلى السلام والاستقرار في البلاد”.

وندد البابا فرانسيس بما جرى من اقتتال وفتن في ليبيا خلال السنوات الماضية، داعيا إلى إجراء مفاوضات سلام مثمرة على المستوى الدولي.

يشار إلى أن عددا من العواصم تشهد اجتماعات للأطراف الليبية تمهيدا للحوار السياسي الشامل المقرر عقده في تونس الشهر المقبل.

وتوصل وفدا مجلسي النواب والدولة في الحوارات السياسية في بوزنيقة المغربية إلى تفاهمات شاملة حول معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية وآليات التعيين فيها.

كما اختتمت الشهر الماضي أيضًا محادثات أمنية وعسكرية مباشرة بين وفدين يمثلان حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، بمدينة الغردقة المصرية، وتتولى الأمم المتحدة غدا الاثنين تيسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف لبحث توصيات اجتماع الغردقة.