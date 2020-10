أخبار ليبيا 24 – متابعات كشف آمر عمليات “اللواء 128 معزز” عقيد حسن الزادمة عن خمس مهام ستقوم عناصر اللواء بتنفيذها في مدينة سبها بداية من الأسبوع القادم. وقالت غرفة عمليات سبها الأمنية المشتركة إن المهمة الأولى تتمثل في معاونة “اللواء 128” للحرس البلدي لإزالة جميع المحطات غير المرخصة، وأضافت الغرفة في بيان لها، أن …

