انطلاق الامتحانات النهائية بكلية الآداب والتربية في جامعة صبراتة 

انطلقت الامتحانات النهائية للدور الأول يوم أمس، بكلية الآداب والتربية في جامعة صبراتة، وذلك بعد اتخاذ مجلس إدارة الكلية ولجنة مكافحة وباء كورونا في صبراتة قرارا يقضي بانطلاق الامتحانات وفق الشروط والإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، للمحافظة على سلامة الطلاب وأسرة التدريس بالكلية.

من جهته أفاد عميد الكلية بأنه تم توزيع الأقسام العلمية على مجموعتين، بواقع سبعة أقسام ومادتين في كل يوم، مشيرا إلى أن الكلية اتخذت حزمة من الإجراءات الوقائية مثل قياس درجة حرارة الطالب والالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، ومغادرة الكلية فور الانتهاء من إجراء الامتحان.

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