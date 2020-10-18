البابا فرانسيس يصلي من أجل نجاح المفاوضات بشأن ليبيا

قال بابا الفاتيكان، فرنسيس، في خطبته التقليدية اليوم الأحد في ساحة القديس بطرس، إنه يصلي من أجل نجاح المفاوضات الدولية الهادفة إلى تحقيق السلام في ليبيا.

ونقلت بوابة الفاتيكان الإخبارية عن لسان البابا قوله «أصلي من أجل أي مفاوضات تجري على المستوى الدولي، والتي ستحدد مستقبل جيد لليبيا»، وفق وكالة «سبوتنيك».

وأشار فرانسيس إلى أن الوقت حان لأطراف النزاع في ليبيا لوقف العنف والانتقال إلى حوار يساعد على تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وستتولى الأمم المتحدة تيسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف ابتداء من 19 أكتوبر، باستضافة من حكومة سويسرا، وسترتكز تلك المحادثات على المداولات السابقة والتوصيات التي خرج بها الاجتماع الذي انعقد في مدينة الغردقة المصرية في الفترة من 28 – 30 سبتمبر.

وتوصل وفدا الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية، في وقت سابق، إلى تفاهمات شاملة حول معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية وآليات التعيين فيها، فضلًا عن عرض وثيقة الجولة الثانية من الحوار في بوزنيقة على رئاسة البرلمان برئاسة عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للمصادقة عليها.

واختتمت الشهر الماضي أيضًا محادثات أمنية وعسكرية مباشرة بين وفدين يمثلان حكومة الوفاق وقوات القيادة العامة، بمدينة الغردقة المصرية، بحسب بيان للبعثة الأممية في ليبيا.

وأوصت الاجتماعات بضرورة إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وإعطاءه الأولوية لغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الإنتاج والتصدير.

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