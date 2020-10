أخبار ليبيا 24 – متابعات دعا وزير الخارجية مالطا إيفاريست بارتولو القادة الليبيين إلى تنحية خلافاتهم جانبًا من أجل الصالح العام لليبيا، مضيفًا للمسؤولين الليبيين إنه بلدكم استردوه واعملوا معا وفقا لما أوردته صحيفة مالطا توداي. بارتولو انضم إلى المتحدثين البارزين خلال مؤتمر بعنوان سرت 2 ويجمع المؤتمر الذي يعتبر في غاية الأهمية بين أعلى …

