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درنة تشهد انعقاد الاجتماع السنوي لمفوضية الكشاف والمرشدات

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عُقد الاجتماع السنوي لمفوضية الكشاف والمرشدات في مدينة درنة، بحضور أعضاء المفوضية وقادة الفرق ومفوضي الحلقات وعدد من القادة الشباب، حيث فتح باب الحوار بين الحضور في مختلف الأمور التي تهم الحلقات بالمفوضية.

وخلال الاجتماع، استعرض قائد كل فوج النشاط العام السنوي خلال العام الماضي وتم عرض الخطة السنوية للعام المقبل بمعية مسؤول النشاط والتدريب بالمفوضية ليتم بعد ذلك فتح باب الحوار والنقاش لجميع الحضور وفي مختلف الأمور التي تهم الأفواج والمفوضيات الكشفية العامة.

واختتم الاجتماع بسرد توصيات المؤتمر التي اعتمدت كبرنامج عمل للأفواج الكشفية التابعة لها من البرامج والمناشط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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