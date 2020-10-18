بلدية طبرق تبحث تنظيم عمل المخابز

بحث وكيل ديوان بلدية طبرق، مسعود الوهراني، خلال اجتماع عقده، اليوم الأحد، مع نقيب الخبازين بالمدينة، مؤمن المعبدي، إمكانية تنظيم عمل المخابز بالمدينة.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق إن اجتماع الوهراني مع نقيب الخبازين جاء بعد مطالب وشكاوى من المواطنين بضرورة تنظيم عمل المخابز ومراقبتها من حيث تسعيرة ووزن رغيب الخبز.

وأضاف المكتب الإعلامي للبلدية أن أغلب المخابز العاملة بالمدينة تستلم حصتها من الدقيق المدعوم وتبيع رغيف الخبز بربع دينار بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى تكليف دوريات من جهاز الحرس البلدي طبرق لمتابعة عمل المخابز وتغريم المخالفين.

ووجه المجلس التسييري لبلدية طبرق دعوة رسمية لكافة المخابز العاملة في البلدية التي يزيد عددها عن 160 مخبز لحضور اجتماع سيعقد بقاعة المركز الثقافي بالمدينة يوم 26 أكتوبر الجاري.

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