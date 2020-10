أخبار ليبيا 24 – متابعات ذكرت وزارة العدل بحكومة الوفاق، أن تقارير اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المشكلة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 375 لسنة 2019م وتعديلاته، سارت وفق النهج المقرر لها. وأضافت في بيان لها، أن كافة مؤسسات الدولة المعنية بمتابعة هذه التقارير، وإكمال دورتها الإجرائية حتى تؤتي الثمار المرجوة من …

