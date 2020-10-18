العبود: تركيا تخطط لنشر الفوضى في الجنوب الليبي

قال الكاتب والباحث السياسي من بنغازي أحمد العبود، اليوم الأحد، إن الجيش متمسك بوقف اطلاق النار والهدنة ويثمن المجهودات الإقليمية والدولية التي تسعي إلى اطلاق الحوار السياسي، نافيا ما يتم تداوله عن تحركات للجيش في مناطق مختلفة .

وأكد زيدان، في مداخلة إعلامية رصدها ليبيا 24، أن الجيش يشارك مشاركة فعالة في الحوار العسكري، مستشهدا بمشاركة الجيش الإيجابية في انجاح مسار الغردقة، في المقابل هناك بعض المجموعات التى وصفها بالمليشيات ولا تشارك في محادثات 5+5 تطالب بتمثيل سياسي وعسكري لها، علي خلاف المشاركين فى المحادثات ويمثلون حكومة الوفاق .

وأشار العبود، إلى أن الوفاق تضم بداخلها عدة اجنحة، أحدهم يمثل أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، وهذا الجناح يقدم المبادرات التي تجد مردود إيجابي من قبل الجيش، وهناك جناح آخر مرتبط بأنقرة وهذا الجناح يسير وفق التوجيهات التركية، مبينا أنه يعبر عن حزب العدالة والبناء الإخواني بقيادة محمد الصوان، والذى سعى لافشال حوار بوزنقية خلال الفترة الماضية .

وأضاف العبود أن هذا الجناح المتشدد والذي يؤتمر من قوي إقليمية بعينها، “في إشارة إلى تركيا”، هو الذي يدفع بالتصعيد باتجاه قيام المليشيات بمغامرة غير محسوبة، موضحا أن كل المؤشرات تشير إلى فتح سيناريو في جنوب ليبيا والمقصود منها هو إلهاء الجيش في الخط الجنوبي .

وأكد أن هناك مشروع لإدارة الفوضى في الجنوب الليبي وبالتالي فتح مزيد من الجبهات أمام الجيش .

وتابع العبود أنه لم يكن مستغرب بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، أن يقوم وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاحد الدين النمروش بزيارة النيجر التي قد تستضيف قاعدة تركية، لافتا إلى أن هناك بعض التقارير المعلوماتية والاستخباراتية تفيد بوجود عروض تركية لدول جوار ليبيا، وهي ” السودان والنيجروتشاد”، من خلال المساعدات الاقتصادية الكبيرة التى قدمتها تركيا لهذه الدول، مقابل استضافة تواجد عسكري تركي، في إطار المشروع التوسعي التركي في هذه المنطقة .

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