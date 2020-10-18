الانتهاء من أعمال الصيانة الجزئية للمرسى رقم 3 بميناء الزاوية النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، عن الانتهاء من أعمال الصيانة الجزئية للمرسى رقم 3 بميناء الزاوية النفط، مؤكدة أن «عملية الصيانة بالكامل أنجزتها السواعد الوطنية بمراقبة العمليات البحرية».

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه العملية تأتي «في إطار السعي الدؤوب لشركة الزاوية لتكرير النفط لضمان سير العمليات بميناء الزاوية النفطي وفق أفضل الظروف التشغيلية، وبالتزامن مع قرب عودة عمليات التصدير للمنتجات النفطية».

وأوضحت المؤسسة أن عملية الصيانة الجزئية استهدفت «استبدال خطوط الشحن التحت مائية (submarine hose) بالكامل واستبدال خزانات الطفو، بالإضافة إلى استبدال جزئي لبعض الخراطيم الطافية وتغّيير منظومة الحبال بالكامل».

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن عملية الصيانة الجزئية بالمرسى رقم 3 في ميناء الزاوية النفطي «استغرقت زهاء الأربعة أسابيع».

وتقدّم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط بالشكر إلى مستخدمي شركة الزاوية لتكرير النفط، وجميع العاملين بقطاع النفط والغاز في ليبيا، مشيدين بجهودهم المبذولة طيلة الأعوام الماضية لأجل الحفاظ على مكتسبات ومقدّرات الشعب الليبي.

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