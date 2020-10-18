“الوحدة- زليتن” يتيح خدمة تحويل بسقف دينار

كشف مصرف الوحدة فرع زليتن عن إمكانية أصحاب الشركات ورجال الأعمال تحويل الأموال بقيمة تبلغ مليوني دينار.

وأفاد المصرف في بيان نشره عبر منصته الرسمية اليوم الأحد بأنه قام بتوفير أجهزة “الوحدة أعمال” والتي يمكن لرجال الأعمال وأصحاب الشركات من تحويل الأموال بكل سرعة وسهولة وبسقف يومي يصل إلى مليوني دينار.

وفي وقت سابق أعلن مصرف الوحدة عن استئناف برنامج المسوق المتجول لتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني “موبي كاش” بالمولات والمحلات التجارية الكبرى، وذلك بالتعاون مع شركة مسارات للتقنية والتنسيق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية