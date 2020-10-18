المنظمة الدولية للهجرة: المهاجرون في مراكز الاعتقال أكثر عرضه للإصابة بكورونا بسبب الإزدحام

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن المهاجرين في مراكز الاعتقال بليبيا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية مثل فيروس كورونا بسبب الإزدحام والظروف غير الصحية.

وكانت المنظمة، قد أعلنت، في بيان لها السبت، أنها قدمت تدريبات حول الوقاية من العدوى ومكافحتها (IPC) وإدارة حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 25 مزود صحة يعملون في مراكز الاعتقال في طرابلس والزاوية وزوارة وظاهر الجبيل، للمساعدة في التخفيف من تفشي الأمراض المعدية.

كما قدمت المنظمة بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض تدريبا عمليا لـ15 من أعضاء فريق الاستجابة السريعة في طرابلس، إذ غطى التدريب مواضيع إدارة IPC وتتبع الاتصال وأخذ العينات وإدارة البيانات.

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