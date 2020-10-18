في خطاب عاجل.. السراج يكشف عن مخالفات “لجنة رصد وثوتيق انتهاكات حقوق الإنسان”

قرر رئيس المجلس الرئاسي للوفاق فائز السراج إعفاء كل من محمد لملوم وزير العدل بحكومته من الإشراف على لجنة رصد وثوتيق انتهاكات حقوق الإنسان، وخيري امحمد عبد العالي وكيل الوزارة من رئاسة اللجنة نفسها.

وحصلت “الساعة 24″ على خطاب من السراج إلى وزير عدل الوفاق ووكيله لشؤون حقوق الإنسان، والمؤرخ في 14 أكتوبر الجاري، مبلغا إياهما بنتائج التحقيقات التي أجريت بشأنهما.

وقال السراج في خطابه المعنون بـ”هام وعاجل” إن لجنة التحقيق انتهت إلى ثبوت مخالفات إدارية ارتكبت من قبلكما بالتقرير الثالث للجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المشكلة من قبل المجلس الرئاسي.

وطالب السراج في خطابه وزير عدل الوفاق ووكيله باستدراك المخالفات الواردة بالتقرير الثالث للجنة المذكورة، ووضع المعالجات اللازمة لتلك المخالفات بما يحقق الصالح العام وصحيح القانون.

ونص الخطاب على إعفاء وزير عدل الوفاق من الإشراف على اللجنة المشكلة وانتهاء دوره حيالها، وكذلك إعفاء وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان من رئاستها.

كما أعفى السراج عبد العالي من مهام نائب رئيس اللجنة لارتكابه مخالفات إدارية أضرت بمخرجات عمل اللجنة ما أدى غلى إضعافها، وقرر أيضا إنهاء ندبه وإعادته إلى عمله السابق مع التأكيد على عدم توليه اي مهام في السلطة التنفيذية مستقبلا إضافة إلى عمله الأصلي.