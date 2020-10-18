قنونو : ستبقى أيدينا على الزناد وسنضرب بؤر التمرد ونحرر كل شبر من ليبيا

ليبيا – قال المتحدث العسكري باسم مسلحي الوفاق محمد قنونو إن قواته سترد بقوة وحزم وستضرب ما وصفته بـ”بؤر التمرد”.

قنونو وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد قال:”سنبقي أيدينا على الزناد و اننا سنرد بقوة و حزم و سنضرب بؤر التمرد وسنحرر كل شبر من ارض ليبيا و نحفظ مقدرات ليبيا و بحرها و سماءها نحن لم نبدا هذه المعركة و لكننا من سيحدد مكان و زمان نهايتها و على الباغي تدور الدوائر”.

وأضاف:”بعد 100 يوم من كسر الحصار على جنوب العاصمة و تحرير ترهونة و مدن الغرب الليبي وبعد 60 يوم من اعلان وقف اطلاق النار نؤكد التزامنا بتعليمات القائد الاعلى واننا دعاة سلام واعمار لادعاة حرب و مار”

قنونو اختتم :”خلال زيارتنا كلية الدفاع الجوي بمدينة مصراتة التقينا بطلبة دفعة البنيان المرصوص و تضم افراد القوات المساندة الذين قاتلوا تنظيم الدولة داعش والبالغ عددهم 250 طالب، بدأ تدريبهم اكتوبر 2019 ويتوقع تخريجهم مطلع 2021″.

وتأتي هذه التصريحات في ظل اتهامات مرسلة متكررة من مسلحي الوفاق للقوات المسلحة بخرق الهدنة شرقي مدينة سرت ، دون إبراز الأدلة .

المرصد – متابعات

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