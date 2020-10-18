«الحويج» يناقش مع الجهاز الإداري لمكتب «الخارجية» بسرت رفع كفاءة الجهاز الإداري

اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، صباح اليوم الأحد بقاعة الاجتماعات ببلدية سرت مع الجهاز الإداري لمكتب وزارة الخارجية سرت.

وأوضح حساب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، على فيسبوك، في بيان، أن الاجتماع استعرض أبرز المشاكل والعراقيل التي تتطلبها وجود عمل المكتب ومدى احتياج الديوان والعمل على تفعيل مكتب وزارة الخارجية سرت حتى يؤدي عمله بشكل أفضل نظرًا لموقعه الجغرافي المميز وحجم الخدمات التي يقدمها.

وتابع البيان، أن الاجتماع تناول أهمية العمل على صيانة مبنى مكتب وزارة الخارجية سرت وتجهيزه والعمل على رفع الكفاءات لكافة الجهاز الإداري لمكتب سرت في كافة الاختصاصات الإدارية و الفنية.

جدير بالذكر أن الاجتماع ضم كلًا من رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، ومدير إدارة الشؤون العربية، والمراقب المالي للوزارة، ومدير مكتب التفتيش والرقابة، ومدير مكتب التنسيق والمتابعة بالوزارة.