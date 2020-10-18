ديوان المحاسبة: يجب إعطاء الأولوية لشركات الأشغال العامة في التعاقد

قال رئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه، إنه وبالرغم من أن شركات الأشغال العامة بالبلديات هي شركات وطنية مساهمة، وتمتلك قدرات فنية تؤهلها لتنفيذ المشروعات العامة، إلا أنه جرى العزوف عن التعاقد معها ودعوتها للتقدم بعروضها فيما يتم طرحه من عطاءات.

مشيرا إلى إيثار شركات خاصة كانت قد احتكرت الكثير من العقود، بالرغم من افتقارها للقدرات الفنية بالمقارنة مع شركات الأشغال العامة، والتي عجزت عن دفع مرتبات مستخدميها بسبب انعدام مواردها المالية الناتجة عن تنفيذ المشروعات.

وأوضح عبد ربه أن الديوان يشدد على ضرورة إيثار هذه الشركات بأولوية التعاقد معها فيما يتم إبرامه من عقود، مع ضرورة دعوتها بخطابات مصحوبة بعلم الوصول للتقدم بعروضها فيما يتقرر طرحه من عطاءات.

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