متطوعو الهلال الأحمر يُعقّمون شوارع غدامس

مع اقتراب انتهاء الحظر الكلي المفروض على مدينة غدامس في انتظار عودة حركة الأسواق والمناطق الرئيسة في المدينة، قام منتسبو ومتطوعو جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع غدامس بإطلاق حملة تعقيم واسعة تشمل الشوارع الرئيسة بالمدينة والأسواق العامة والحيوية والتي تكثر فيها الحركة والازدحام.

وانطلقت الحملة التطوعية بمعية أفراد هيئة السلامة الوطنية فرع غدامس حيث تمت الاستعانة بسيارة المطافئ لعملية الرش والضخ للأماكن المستهدفة للحملة.

وتأتي هذه الحملة ضمن النشاطات المبرمجة لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع غدامس لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، خصوصا بعد تنامي تسجيل العديد من الحالات الموجبة في المدينة ومن المقرر أن تستمر الحملة بشكل دوري خلال الأيام القادمة.

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