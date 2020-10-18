السراج يعفي وزير العدل ووكيله من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بسبب مخالفات أضرت بالصالح العام

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، إعفاء وزير العدل بحكومة الوفاق من الإشراف على اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المشكلة بقرار المجلس وانتهاء دوره حيالها، وإعفاء وكيل وزارة العدل لشئون حقوق الإنسان من رئاسته لهذه اللجنة.

وطالب المجلس في بيان له باستدراك المخالفات الواردة بالتقرير الثالث للجنة ووضع المعالجات اللازمة لتلك المخالفات الإدارية بما يحقق الصالح العام ويوافق صحيح القانون.

وأضاف المجلس، أنه تقرر إعفاء خيري أمحمد عبد العالي من مهام نائب رئيس اللجنة نظرا لثبوت ارتكابه لمخالفات إدارية أضرت بمخرجات عمل اللجنة مما أدى إلى إضعافها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بإنهاء ندبه وإعادته إلى سابق عمله، مع التأكيد على عدم توليه أية مهام في السلطة التنفيذية مستقبلا بالإضافة إلى عمله الأصلي.

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