شحنة تطعيمات تُسعف أطفال طبرق

بعد توفير التطعيمات للمواليد والأطفال، فتح مكتب الرعاية الصحية في مدينة طبرق أبوابه لتقديم خدماته.

وعن نقص الإمكانيات، أوضح منسق الصحة المدرسية في طبرق يحيى إبراهيم حمد، في حديث لقناة “218”، أن قسم الصحة المدرسية يحتاج إلى أطباء مختصين لمتابعة أوضاع الطلبة باستمرار.

وبالرغم من الاحتياجات التي يطالب بها مكتب الرعاية الصحية في طبرق، إلا أنه يُقدّم خدماته وفقا لما يملكه من إمكانيات بسيطة، في انتظار الجهات المختصة لتقديم ما يحتاجه.

وكان مديرو البرنامج الوطني للتطعيمات بالمنطقة الوسطى طالبوا الشهر الماضي، مصرف ليبيا المركزي وجهاز الإمداد الطبي بالإسراع في فتح الاعتمادات لتوريد كميات كافية من التطعيمات.

من جهته، أوضح مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور عبدالباسط سميو في تصريح لـ”218″، أن التأخير في وصول التطعيمات سبب إرباكا كبيرا في برنامج التطعيمات إضافة إلى تعريض الأطفال إلى الأمراض الخطيرة والأوبئة والجوائح.

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