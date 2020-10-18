«النويري»: تلقيت باستغراب بالغ صدور دعوة «النواب» لعقد جلسة ببنغازي 

أبدى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، استغرابه البالغ من دعوة هيئة الرئاسة لعقد جلسة للمجلس بمدينة بنغازي صادرة بتاريخ اليوم الأحد 18 أكتوبر.

وقال «النويري»، في بيان اطلعت عليه «الساعة 24» “حيث أنني أحد أعضاء رئاسة المجلس، وبصفتي النائب الأول لرئيس المجلس لم يتم إبلاغي عن رغبة الرئاسة بتوجيه هذه الدعوة، ولم تتم استشارتي أو أخذ موافقتي من عدمها”.

وتابع ” أن الرئاسة لم تجتمع منذ زمن بعيد، ولم ينعقد المجلس منذ قرابة سنة، وقام النواب بتكرار الاتصال للاستفسار عن هذه الدعوة وأسبابها”.

وأوضح قائلًا: “فإنني غير مسؤول عن إصدار مثل هذه الدعوات دون التشاور حولها وإقرارها طبقا لنصوص اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، وعلى من قام بإصدار الدعوة التوضيح للنواب عن أسبابها وجدول أعمالها”.